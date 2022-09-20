Парламент Карелии добивается предоставления права на бесплатную землю рабочим и служащим

Рабочие и служащие определенных профессий получат право на бесплатное получение земельных участков, если в Госдуме поддержат инициативу парламента Карелии.

Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии.

Сейчас участки бесплатно дают только специалистам, работающим в сельской местности, но в случае внесения изменений региональные власти получат право определять рабочие профессии и должности служащих для предоставления земли.

При обсуждении этого вопроса заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник подчеркнула, что бесплатное предоставление земли поможет снизить отток местного населения и обеспечить развитие прежде всего малых городов и сельских территорий, где существует потребность не только в специалистах, но и квалифицированных кадрах рабочих и служащих конкретных профессий и должностей.

Изменения в законодательстве уже поддержал комитет Государственной Думы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.