Парламент Карелии отклонил все оппозиционные поправки о реальной социальной помощи «детям войны»

В региональный закон "О детях войны" не вошла ни одна из поправок, способных реально улучшить материальное положение этой категории граждан.

Законодательное собрание Карелии сегодня приняло законопроект о социальной поддержке жителей республики, родившихся в годы Великой Отечественной войны, но в документ не вошла ни одна из поправок, способных реально улучшить материальное положение этой категории граждан.

Согласно документу, который инициировали представители «Единой России», «детям войны» гарантируется бесплатное посещение врачей и культурно-массовых мероприятий, а также бесплатная юридическая помощь. Кроме того, им один раз перечислят выплату в размере 1 тыс. рублей. Как предполагают оппозиционные депутаты – специально перед выборами.

По мнению представителей оппозиционных фракций - «Яблоко», КПРФ и «Справедливой России», в таком виде законопроект носит декларативный характер. Они предложили наполнить его более конкретными мерами поддержки – например, льготами по взносам за капремонт, правом на бесплатное санаторно-курортное лечение и рядом других.

Самую острую дискуссию вызвала поправка о бесплатном проезде «детей войны» в общественном транспорте.

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