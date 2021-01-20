Парламент Карелии отложил вопрос об упразднении Конституционного суда республики

Вопрос перенесен на следующую сессию по "техническим причинам".

Парламент Карелии намеревался принять 21 января поправки в Конституцию республики и региональный закон, предусматривающие упразднение карельского Конституционного суда. Однако по предложению представителя главы Карелии в Законодательном собрании республики Юрия Шабанова депутаты решили перенести рассмотрение этих вопросов на следующее пленарное заседание, которое состоится в феврале. Шабанов объяснил перенос обсуждения "техническими причинами".

Напомним, председателя Конституционного суда Карелии Светлану Беньяминову и двух ее коллег – Марию Данилову и Алексея Тайбакова – предполагалось лишить полномочий в середине февраля. Согласно предложенным республиканским руководством законопроектам, отставным судьям выплатят крупное выходное пособие, их также обеспечат пожизненным денежным содержанием.

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