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Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора

Новости. Экономика
13:41, 15 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Инициативу республиканских властей теперь рассмотрит Государственная Дума РФ.

Перед уходом на летние каникулы Законодательное собрание Карелии большинством голосов поддержало губернаторскую инициативу о включении республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Напомним, речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Как и полгода назад, когда депутаты впервые обсуждали предложение главы республики Артура Парфенчикова, оно вызвало немало вопросов, на которые карельские чиновники так и не смогли дать ответов – прежде всего, о тех доходах, которые получит отнюдь не курортный регион от дополнительных сборов с туристов, и об администрировании этих платежей. Однако отсутствие таких ответов никак не повлияло на итоги депутатского голосования – против губернаторской инициативы высказались только двое парламентариев.

Читайте подробнее в статье «Как содрать, а не заработать»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-15 14:32:12
Бестолочи.
Изя
2021-07-15 14:36:26
кто?)))
Изя
2021-07-15 13:51:56
А был бы прок , кроме очевидного вреда ??? :)
Off
2021-07-15 13:49:54
Охренеть какие мудрые..
юнипер95
2021-07-15 13:46:34
вредители
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