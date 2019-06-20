Парламент Карелии предлагает повысить выплаты сельским пенсионерам

Депутаты Заксобрания Карелии направят обращение в адрес заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой с предложением поддержать сельских пенсионеров, покинувших глубинку, но отработавших 30-летний трудовой стаж на селе.

Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании регионального парламента приняли решение отправить обращение к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой в поддержку сельских пенсионеров.

В обращении указано на необходимость повышения выплат к пенсии для граждан, проработавших 30 лет на селе, вне зависимости от того, где они проживают в текущий момент.

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