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Парламент Карелии принял отчет омбудсмена к сведению

Новости. Политика
16:25, 18 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Ларисы Бойченко
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Представители парламентской оппозиции проголосовали против.

Уполномоченная по правам человека в Карелии Лариса Бойченко выступила 18 марта в Законодательном собрании республики с отчетом о своей деятельности за прошлый год. Подавляющее большинство депутатов проголосовало за то, чтобы принять этот отчет к сведению. Против высказались только пять депутатов, и среди них оказался председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Александр Федичев.

"Я не вижу никакой работы уполномоченного, – заявил депутат Федичев на заседании Законодательного собрания. – Я вообще не вижу никакой позиции. У нас было очень много проблем в республике в прошлом году, в том числе и с ковидом, и с обеспечением лекарствами, но, к сожалению, мы не услышали внятной позиции, хоть какой-то позиции уполномоченного по правам человека. Честно говоря, Лариса Дмитриевна, не на своем Вы месте". 

"Спасибо Вам, – ответила госпожа Бойченко. – Кто на каком месте, это, наверное, надо решать необязательно здесь и сейчас, а то, чем я занимаюсь, и какая позиция у меня, моя позиция – защищать права человека, в том числе – Вас, чтобы у Вас была возможность высказать мне то, что Вы сегодня сказали".

О том, как что происходило в стенах республиканского парламента, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лена
2021-03-18 18:10:27
Беспрлезный неизвестный высокорплачиваемая пенсионерка, даже не знаю чем занималась!?
grisha
2021-03-18 17:11:34
Возрастная деменция беспощадна даже к уполномоченным.
Клим
2021-03-18 16:55:31
Сколько же бесполезных людей во власти прижилось.
кир
2021-03-18 16:39:48
Где смута готовится, там и Поташов, который уже соскучился по Баренц- региону.
Отпустите меня в Гималаи
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем ©
ромео
2021-03-18 16:30:05
яблочники и коммуняки всегда против.
врунофф
2021-03-18 16:27:45
. У оппов истерика и неприкрытое хамство от бессильной злобы. Осенью исбиратели всех их выметут поганой метлой. Кстати, хде ихняя петеляева ?
Гость
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