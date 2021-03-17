Парламент Карелии принял отчет омбудсмена к сведению

Представители парламентской оппозиции проголосовали против.

Уполномоченная по правам человека в Карелии Лариса Бойченко выступила 18 марта в Законодательном собрании республики с отчетом о своей деятельности за прошлый год. Подавляющее большинство депутатов проголосовало за то, чтобы принять этот отчет к сведению. Против высказались только пять депутатов, и среди них оказался председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Александр Федичев.

"Я не вижу никакой работы уполномоченного, – заявил депутат Федичев на заседании Законодательного собрания. – Я вообще не вижу никакой позиции. У нас было очень много проблем в республике в прошлом году, в том числе и с ковидом, и с обеспечением лекарствами, но, к сожалению, мы не услышали внятной позиции, хоть какой-то позиции уполномоченного по правам человека. Честно говоря, Лариса Дмитриевна, не на своем Вы месте".

"Спасибо Вам, – ответила госпожа Бойченко. – Кто на каком месте, это, наверное, надо решать необязательно здесь и сейчас, а то, чем я занимаюсь, и какая позиция у меня, моя позиция – защищать права человека, в том числе – Вас, чтобы у Вас была возможность высказать мне то, что Вы сегодня сказали".

О том, как что происходило в стенах республиканского парламента, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.