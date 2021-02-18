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Парламент Карелии проголосовал против прямых выборов глав местного самоуправления

Новости. Политика
09:56, 19 Февраля 2021
фото: ©Столица на Онего
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Оппозиция предлагала закрепить эту норму в республиканской Конституции.

Законодательное собрание Карелии подавляющим большинством голосов отклонило предложение депутатов от КПРФ и партии "Яблоко" закрепить в Конституции республики положение об избрании глав муниципальных образований всенародным голосованием. Это предложение обсуждалось на внеочередной сессии карельского парламента, которая состоялась 18 февраля.

Причем, изначально на сессии предполагалось рассмотреть только поправку в Основной закон республики, касающуюся Конституционного суда Карелии. Но неожиданно в повестку дня был включен целый пакет дополнительных поправок о государственном устройстве и местного самоуправления республики. В итоге депутаты отсеяли все предложения по изменению Конституции от парламентской оппозиции и одобрили те поправки, которые инициировало республиканское руководство и "Единая Россия".

О том, как это происходило, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-02-19 10:10:11
Да пофиг. Согласен с любыми решениями партии и правительства
кир
2021-02-19 10:08:22
Навальнята не пройдут. Правильное решение.
Гость
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