Парламент Карелии проголосовал против прямых выборов глав местного самоуправления

Оппозиция предлагала закрепить эту норму в республиканской Конституции.

Законодательное собрание Карелии подавляющим большинством голосов отклонило предложение депутатов от КПРФ и партии "Яблоко" закрепить в Конституции республики положение об избрании глав муниципальных образований всенародным голосованием. Это предложение обсуждалось на внеочередной сессии карельского парламента, которая состоялась 18 февраля.

Причем, изначально на сессии предполагалось рассмотреть только поправку в Основной закон республики, касающуюся Конституционного суда Карелии. Но неожиданно в повестку дня был включен целый пакет дополнительных поправок о государственном устройстве и местного самоуправления республики. В итоге депутаты отсеяли все предложения по изменению Конституции от парламентской оппозиции и одобрили те поправки, которые инициировало республиканское руководство и "Единая Россия".

О том, как это происходило, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.