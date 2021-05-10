Парламент Карелии рассмотрит итоги приватизации республиканского имущества в 2020 году

Бюджетные доходы от продажи недвижимости, находившейся в региональной собственности, выросли в республике на 200%.

На майских каникулах в Законодательное собрание Карелии поступил отчет о результатах приватизации государственного имущества республики за 2020 год, который карельским парламентариям предстоит утвердить на ближайшем пленарном заседании. На первый взгляд, республиканскому правительству есть, чем похвастаться перед депутатами: по сравнению с предыдущим годом бюджетные доходы от продажи недвижимости, находившейся в региональной собственности, выросли в Карелии на 200%, но, с другой стороны, после реализации в 2019 году государственного пакета акций лесопромышленного холдинга «Кареллеспром», которая принесла в карельскую казну более миллиарда рублей, общая сумма финансовых поступлений от приватизации в прошлом году выглядит весьма скромно.

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