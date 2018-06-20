Парламент Карелии завтра рассмотрит законопроект Парфенчикова о временной отмене "золотых парашютов"

В четверг, 21 июня, в парламенте Карелии будет рассмотрен законопроект главы региона Артура Парфенчикова о приостановлении выплат "золотых парашютов" чиновникам.

По данным пресс-секретаря главы Карелии, Артур Парфенчиков предложил депутатам республики рассмотреть законопроект, который приостанавливает до 1 января 2019 года выплату "золотых парашютов" для чиновников.

Напомним, что так называемый "золотой парашют" - это компенсация, выплачиваемая госслужащим в связи с выходом на страховую пенсию по старости. Размер выплаты зависит от трудового стажа сотрудника, а также условий его договора о найме на работу.

Ранее инициатива была рассмотрена на заседании комитета по госустройству и местному самоуправлению. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

"Мы приостанавливаем действие закона, которое обеспечивало выплату "золотых парашютов" при увольнении. В перспективе это позволит существенно сэкономить бюджетные средства", - прокомментировал Артур Парфенчиков предлагаемые поправки.

Как пояснили в министерстве финансов, в случае увольнения госслужащих до вступления поправок в силу, расходы будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на 2018 год.