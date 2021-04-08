Парламентарии в Карелии рассчитывают победить «наливайки» с помощью лицензирования торговли пивом

Комитет по экономической политике Заксобрания республики предложил ввести лицензирование на розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков.

На заседании парламентского комитета сегодня, 9 апреля, депутаты одобрили инициативу направить в правительство России обращение с предложением ввести лицензирование на розничную продажу пива в торговых точках и местах общественного питания.



Авторами документа выступили депутаты Законодательного собрания республики Лариса Жданова, Ольга Шмаеник и Антонина Жеребцова. Парламентарии предлагают устранить «лазейки» в федеральном законодательстве, которые позволяют предпринимателям продавать в «наливайках» пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сидр, пуаре и медовуху. На сегодняшний день невозможно установить, каким образом ведется продажа данной алкогольной продукции - через магазин или кафе. В результате недобросовестные бизнесмены торгуют слабоалкогольными напитками практически круглосуточно: сначала в торговой точке «в розницу», а затем уже в кафе «в розлив».

По мнению председателя Комитета по экономической политике Ларисы Ждановой, лицензирование торговли пивом и напитками на его основе станет еще одним барьером для «наливаек», псевдокафе и псевдобаров.

«Люди должны перестать страдать от шума, драк, мусора из-за расположенных поблизости или в самих жилых домах «наливаек», - подчеркнула Лариса Жданова.