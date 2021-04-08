Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, возросло 3
08.04.2021 17:19
В строящемся доме в скандинавском стиле в центре Петрозаводска ведутся монолитные работы (ФОТО)
08.04.2021 17:04
Воспитатель детского сада из Карелии победила на престижном международном конкурсе
08.04.2021 18:40
Риелтор объяснил, у каких хозяев нельзя покупать квартиру
08.04.2021 21:05
Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным 2
Сегодня 09:55
Появился еще один претендент на кресло сити-менеджера Петрозаводска 10
Сегодня 09:59
«Офицеры России» борются за пост мэра Петрозаводска 24
Сегодня 12:17

Парламентарии в Карелии рассчитывают победить «наливайки» с помощью лицензирования торговли пивом

Новости. Общество
15:44, 09 Апреля 2021
фото: © Заксобрание Карелии
Загрузка...

Комитет по экономической политике Заксобрания республики предложил ввести лицензирование на розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков.

На заседании парламентского комитета сегодня, 9 апреля, депутаты одобрили инициативу направить в правительство России обращение с предложением ввести лицензирование на розничную продажу пива в торговых точках и местах общественного питания.

Авторами документа выступили депутаты Законодательного собрания республики Лариса Жданова, Ольга Шмаеник и Антонина Жеребцова. Парламентарии предлагают устранить «лазейки» в федеральном законодательстве, которые позволяют предпринимателям продавать в «наливайках» пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сидр, пуаре и медовуху. На сегодняшний день невозможно установить, каким образом ведется продажа данной алкогольной продукции - через магазин или кафе. В результате недобросовестные бизнесмены торгуют слабоалкогольными напитками практически круглосуточно: сначала в торговой точке «в розницу», а затем уже в кафе «в розлив».

По мнению председателя Комитета по экономической политике Ларисы Ждановой, лицензирование торговли пивом и напитками на его основе станет еще одним барьером для «наливаек», псевдокафе и псевдобаров.

«Люди должны перестать страдать от шума, драк, мусора из-за расположенных поблизости или в самих жилых домах «наливаек», - подчеркнула Лариса Жданова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 3
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

08.04.2021 12:40
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 12
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»