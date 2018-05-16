11:29, 16 Мая 2018
Парламентский комитет повторно не поддержал законопроект о самовыдвиженцах на выборах главы Карелии
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Профильный комитет Законодательного собрания республики рекомендовал не принимать законопроект депутат Андрея Рогалевича, разрешающий участвовать в губернаторских выборах самовыдвиженцам.
Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению карельского парламента отклонил инициативу представителя фракции "Яблоко" Андрея Рогалевича, который пытался повторно внести законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы республики, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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