Парламентским фракциям дали по три минуты на обсуждение доклада главы Карелии

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Артур Парфенчиков выступит в Законодательном собрании республики с ежегодным отчетом о деятельности карельского кабинета министров.
Глава Карелии Артур Парфенчиков представит 19 апреля депутатам республиканского парламента ежегодный доклад о результатах деятельности карельского правительства в 2018 году. На совете Законодательного собрания, который состоялся перед выступлением губернатора, депутаты утвердили "процедуру заслушивания отчета".
Согласно выписке из протокола заседания совета, на доклад главы Карелии отведено 40 минут. Еще 40 минут выделено на ответы губернатора на депутатские вопросы. Широкого обсуждения доклада не предполагается – каждой парламентской фракции дали на выступление всего по три минуты.
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