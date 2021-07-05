Партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму от Карелии Владимира Кванина

Кандидат уверен, что партия представляет интересы всего общества.

Решение о выдвижение в Госдуму от партии «Новые люди» по Республике Кареия Владимира Кванина было принято на партийном съезде, который состоялся 4 июля в Москве.

Федеральный партийный список возглавили лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также выдвинуты 239 кандидатов по 37 территориальным группам.

«Сильная сторона «Новых людей» в том, что мы – команда действительно новых людей, не закостенелых политиков. Мы смотрим на нашу страну, государство и общество не сверху и не со стороны, а как обычные представители этого общества – предприниматели, учителя, врачи, родители своих детей.. А не как чиновники или партийные корифеи. И такой новый взгляд очень востребован», - уверен кандидат в Госдуму РФ, карельский предприниматель Владимир Кванин.

По его мнению, программа партии найдет отклик у большинства жителей Карелии. В частности, программная установка партии, согласно которой деньги надо вкладывать в развитие регионов. А чиновники должны быть ответственны перед народом, а не Кремлем. Для чего необходимо возвращать прямые выборы мэров.

«Наши чиновники в последнее время напоминают космонавтов, которые следят за жизнью на Земле через иллюминаторы дорогих автомобилей., - отметила Сардана Авксентьева.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», - уверен Алексей Нечаев.



Напомним, выборы в Государственную Думу состоятся 19 сентября. На данный момент своих кандидатов по Карельскому одномандатному округу уже выдвинули партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия пенсионеров за справедливость, РПСС, Яблоко.