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Партия власти возьмет горсовет Сортавалы под полный контроль

Новости. Политика
16:00, 07 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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Из 15 депутатских мандатов кандидатам от "Единой России" досталось 12.

Такого количества жалоб кандидатов в депутаты и наблюдателей на муниципальных выборах в Карелии не было уже давно – территориальной избирательной комиссии Сортавалы пришлось даже перенести подведение итогов голосования, чтобы ответить на все поступившие обращения, но на новую расстановку политических сил в городском совете это вряд ли повлияет. Предварительные данные с избирательных участков свидетельствуют о сокрушительном поражении кандидатов от "Справедливой России", которые на этих выборах считались главными соперниками партии власти. В новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один выдвиженец "справедливороссов". Причем, почти повсеместно разрыв между результатами кандидатов от "Единой России" и их соперниками составляет десятки голосов.

Это дает основание говорить о том, что партия власти возьмет городской совет Сортавалы под полный контроль.

В прошлом году депутаты от "Единой России" неоднократно выносили на обсуждение горсовета вопрос об объединении поселений, но партии власти так и не удалось заручиться поддержкой остального депутатского корпуса, где "Справедливая Россия" располагала довольно сильными позициями. Противники слияния двух соседних муниципальных образований опасались того, что за ним последует упразднение администрации самого Сортавальского городского поселения, которая перейдет в распоряжение районных властей.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова  "Справедливая Россия" потеряла Приладожье".

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Комментарии

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Zim
2020-03-07 20:39:33
Получили то, что заслужили?
User
2020-03-07 19:16:38
Чо, население голосовать не пришло? Где данные по явке? Так-то кто из пауков кого сожрал - населению без разницы.
Ринат
2020-03-07 18:05:22
Трындец , расстащут город под частую .
Гость
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