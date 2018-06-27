Партиям в Карелии рассказали, как не допустить ошибок при подаче документов для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия Карелии провела обучающий семинар для представителей политических партий, которые собираются участвовать в муниципальных выборах 9 сентября 2018 года.

Этой осенью жителей нашей республики ожидает масштабная муниципальная избирательная кампания. В Единый день голосования 9 сентября 2018 года в 15-ти районах Карелии пройдут выборы глав поселений – необходимо будет избрать 32 руководителей. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается 613 мандатов. Наконец, в 10-ти районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – к примеру, в Петрозаводске вакантным оказалось место в Петросовете по избирательному округу №4.

В целом кампания охватит почти 40% избирателей, или порядка 195 тысяч жителей Карелии.

По словам секретаря ЦИК Карелии Светланы Батеньковой, в сентябрьских выборах смогут принять участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от общественных объединений и партий. Согласно последним данным, в нашей республике зарегистрировано 34 региональных отделения политических партий.

"Кандидаты, которые будут выдвигаться от этих партий на пост глав муниципальных образований, по законодательству, освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку", - рассказала Светлана Батенькова на обучающем семинаре, который региональный Центризбирком провел 26 июня в малом зале Заксобрания.

Что касается депутатской гонки, продолжила секретарь комиссии, то не придется собирать подписи кандидатам от парламентских партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Яблоко"), а также кандидатам, идущим на выборы в Кондопоге и Кедрозерском сельском поселении при поддержке "Гражданской Платформы".

Выдвижение кандидатов продлится до 18 часов 28 июля.

Случается, что кандидаты при подаче в избирательную комиссию документов для выдвижения и регистрации на выборах допускают ошибки. Во время семинара представители политических партий получили возможность разобраться в нюансах оформления документов на реальных примерах.

"Когда мы готовили семинар, то отталкивались не столько от изменений в законодательстве, сколько от правоприменительной, судебной практики, сложившейся по итогам прошлой избирательной кампании, от ситуаций, которые возникали", - рассказал начальник управления организации избирательного процесса Григорий Футрик.

В ЦИК считают, что подобные занятия помогут участникам выборов избежать ситуации, при которой одна ошибка может стоить кандидату регистрации.

Подготовку и проведение сентябрьских выборов в Карелии будут осуществлять 17 территориальных избирательных комиссий и 240 участковых. Весной этого года УИКи по всей Карелии обновили. Для новых составов участковых комиссий, сформированных на пять лет, выборы 9 сентября 2018 года станут первыми.