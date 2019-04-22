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Новости. Культура
15:39, 22 Апреля 2019

В музее "Кижи" пройдут Пасхальные мастер-классы

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С 22 по 28 апреля музей "Кижи" приглашает на экскурсию по новой выставке "Молодо-зелено, погулять велено" и мастер-класс "Пасхальный сувенир".

Также принимаются заявки на экскурсию-квест в музейном фондохранилище.

Участники мастер-класса будут создавать декоративное пасхальное яйцо. Сделанный своими руками сувенир украсит дом в светлый праздник  Пасхи или станет подарком для близкого человека.



 Принимаются заявки от групп – 7-30 человек. Стоимость 170р/чел. 

Добро пожаловать в выставочный зал музея-заповедника "Кижи" на площади Кирова, 10А. 

Самых любознательных музей приглашает на экскурсии и квесты в свою сокровищницу – музейное фондохранилище, расположенное в старинном здании мастерских первого Олонецкого ремесленного училища. Открытое хранение музейной коллекции – самая современная технология, которая доступна далеко не каждому музею. Тем более, интересно увидеть, как с задачами хранения и доступности справились наши карельские специалисты – сотрудники музея "Кижи".

Принимаются заявки от групп – 7-30 человек. Стоимость экскурсии-квеста в фондохранилище музея – 140р/чел. 

Ждём вас в музейном фондохранилище на пл. Кирова, 10.

Заявки и справки по телефону: (814-2) 79-98-66. 

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