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Пассажирка автобуса в Карелии пожаловалась на кондуктора, отказавшегося надеть маску

Новости. Общество
14:21, 27 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Правила соблюдения масочного режима в общественном транспорте Карелии некоторые работники отрасли считают необязательным.

Об этом написала посетительница страницы газеты «Беломорская трибуна» Вконтакте.

«Два дня назад ехала в Летнеречинском автобусе. Сделала замечание рядом сидящей женщине, она была без маски. Кондуктор (тоже без маски) начала объяснять, что мы не имеем права требовать ношение масок у населения. Никакие мои доводы о распоряжениях главы республики на нее не действовали. Вот так распространяется ковид. А кондуктор — это уже должностное лицо и, мне кажется, ее надо призвать к ответу», — написала женщина.

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