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Пассажирские перевозки внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Новости. Общество
15:59, 28 Июня 2020
фото: © Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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Кабмин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей.

В список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, включены пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет 47news.

Согласно данным правительства России, в первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом.
"Поэтому было принято решение помочь этим секторам", - отмечается в сообщении.

В числе мер поддержки, которыми могут пользоваться предприятия из пострадавших отраслей, – отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.

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