Пассажиры маршрутки в Петрозаводске после оплаты получили сдачу игрушечными монетами

Водитель автобуса на одном из маршрутов в Петрозаводске вернул детям сдачу пластиковыми монетами.

Об этом сообщил подписчик группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Вот такую сдачу дали детям… С карты списывают лишние деньги за проезд, а наличными если платить, то дадут сдачу пластмассовыми деньгами. Водитель ругался матом при пассажирах», - сообщается в паблике.

К записи прикреплено фото с изображением игрушечных пятирублевых монет.

В сообщении указан номер маршрута, где пассажирам выдали эти «деньги».