Пассажиры маршрутки в Петрозаводске после оплаты получили сдачу игрушечными монетами

Водитель автобуса на одном из маршрутов в Петрозаводске вернул детям сдачу пластиковыми монетами.
Об этом сообщил подписчик группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.
«Вот такую сдачу дали детям… С карты списывают лишние деньги за проезд, а наличными если платить, то дадут сдачу пластмассовыми деньгами. Водитель ругался матом при пассажирах», - сообщается в паблике.
К записи прикреплено фото с изображением игрушечных пятирублевых монет.
В сообщении указан номер маршрута, где пассажирам выдали эти «деньги».
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