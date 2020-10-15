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Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека

Новости. Общество
23:30, 15 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
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Работники морга рассказали о влиянии коронавируса на органы человека.

Материал появился на ГТРК "Иркутск", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Патологоанатомы отмечают, что с приходом COVID-19 в регион нагрузка увеличилась вдвое. В Иркутске уже поставили более трехсот точек в истории болезни пациентов с ковидом. По словам медработников, картина после вскрытия одна и та же – поражение лёгких. При этом лёгкими их уже назвать сложно – стандартная масса в 350 граммов увеличивается до 2 килограммов. 

"Появляется массивный отёк. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие – абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце – все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма. Он болел в течение трех недель", – пояснила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Очень часто коронавирус приводит к летальному исходу из-за внезапной закупорки легочной артерии. Из-за образовавшегося препятствия кровь не поступает в лёгкие.

"Этот процесс называется тромбоэмболией. Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать. В последнее время начали поступать и молодые. Средний возраст – около 50 лет. Это вполне еще работоспособные люди, жить и жить", – рассказала Людмила Гришина.

Также сотрудники морга отмечают, что часто причиной смерти является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы. В таких случая родственники не могут хоронить погибшего традиционным способом. Этим занимается специальная служба. Усопшего помещают в цинковый гроб, который запаивают, а во время прощания количество родственников рекомендуют ограничивать.

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