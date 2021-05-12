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Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

Новости. Общество
21:05, 13 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви.

По его словам, там помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью.  

«Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству», — сказал патриарх Кирилл в видеообращении к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, размещенном на ютьюб-канале РПЦ, передает РИА Новости.

Предстоятель церкви поблагодарил всех, кто поддержал предложение создать кризисные центры для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Церковь постоянно свидетельствует о страшной проблеме — о проблеме абортов. <…> Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь», — заявил он.

Патриарх подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения этого «критически важного для сбережения народа вопроса».

Крупнейший форум РПЦ в сфере благотворительности — Общецерковный съезд по социальному служению — открылся в Москве в четверг. На нем подведут итоги и рассмотрят перспективы благотворительности в России, а также обсудят роль Церкви в развитии социальной сферы. Кроме того, на встрече затронут вопросы демографии и профилактики абортов, развития паллиативной помощи и сестринского ухода за тяжелобольными.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-13 21:12:23
Зачем же так переворачивать? Не стоит уподобляться жёлтой прессе, однако.
Гость
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