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Патрульные устроили гонку преследования за мотоциклистом по улицам Петрозаводска

Новости. Общество
08:05, 08 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска, Роман Щеников

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Водитель мотоцикла без прав и регистрации оказался в камере для административно задержанных, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, 6 октября в 18.20 водитель мотоцикла WELS в районе дома № 13 по Шуйскому шоссе не выполнил требование сотрудников полиции об остановке, увеличил скорость и продолжил движение в сторону выезда из города. Автопатруль начал преследование. На протяжении 10 минут мотоциклист двигался по Шуйскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам и проездам в районе Северной промзоны. В 18.30 в районе дома № 82 по Первомайскому проспекту его заблокировали и задержали.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы за отсутствие права управления, регистрации транспортного средства, за управление транспортным средством без полиса ОСАГО и за невыполнение законного требования об остановке. 

По факту неповиновения сотрудникам полиции материал был направлен в суд. По информации ГИБДД Петрозаводска, в настоящее время 39-летний водитель в камере для административно задержанных ожидает решения суда.

Транспортное средство переместили на специализированную стоянку.

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Комментарии

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Д.Ю
2021-10-08 09:13:38
Славно покатался.
Michael J.
2021-10-08 08:55:21
Надо было не задерживать, а после невыполнения требований, применять табельное оружие. А то, ишь, решил в догонялки поиграть!
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