Патрульные устроили гонку преследования за мотоциклистом по улицам Петрозаводска

Водитель мотоцикла без прав и регистрации оказался в камере для административно задержанных, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, 6 октября в 18.20 водитель мотоцикла WELS в районе дома № 13 по Шуйскому шоссе не выполнил требование сотрудников полиции об остановке, увеличил скорость и продолжил движение в сторону выезда из города. Автопатруль начал преследование. На протяжении 10 минут мотоциклист двигался по Шуйскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам и проездам в районе Северной промзоны. В 18.30 в районе дома № 82 по Первомайскому проспекту его заблокировали и задержали.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы за отсутствие права управления, регистрации транспортного средства, за управление транспортным средством без полиса ОСАГО и за невыполнение законного требования об остановке.

По факту неповиновения сотрудникам полиции материал был направлен в суд. По информации ГИБДД Петрозаводска, в настоящее время 39-летний водитель в камере для административно задержанных ожидает решения суда.

Транспортное средство переместили на специализированную стоянку.