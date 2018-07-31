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Новости. Общество
14:47, 31 Июля 2018

Патрушев раскритиковал ход выполнения ФЦП развития Карелии

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Сроки исполнения программы развития Карелии до 2020 года находятся под угрозой срыва, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Хочу отметить низкую эффективность выполнения решений Государственной комиссии, несоблюдение сроков реализации части запланированных мероприятий и поручений. Затяжка начала выполнения ряда важных мероприятий может поставить под угрозу возможность их своевременного завершения в 2020 году" - сказал Патрушев  на заседании Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования республики, пишет "Интерфакс".

"Прежде всего, это относится к реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Медленная разработка необходимой обосновывающей и проектной документации создаёт риски незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения", - добавил он.

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Комментарии

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grigorjev
2018-07-31 15:10:45
Конкретно. Путину и шести высшим в России (26.07): "...В 2020 году в Москве собираются отмечать 100-летие Карелии. Получается -- цирк. Ведь в Карелии уничтожили карельское! Но "Госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии" сама по себе. Там считают, что 100-летие Карелии можно праздновать без карелов и финнов России. Власти России просто утратили совесть!".
Чинуша
2018-07-31 15:07:37
Никто и не сомневался в том что карелы завалят эту программу . Привыкли только деньги из Центра клянчить , а работать нет .
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