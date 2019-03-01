16:33, 01 Марта 2019
Пациентка психоневрологического интерната в Карелии выпала из окна четвертого этажа
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В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту халатности в психоневрологическом интернате, пациентка которого выпала из окна, сообщает следственный комитет Карелии.
По версии следствия, в декабре 2018 года пациентка Медвежьегорского психоневрологического интерната, находившаяся на стационарном социальном обслуживании, выпала из окна 4 этажа корпуса указанного учреждения. В результате падения женщина получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".
В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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