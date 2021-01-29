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Пациенты с пневмонией продолжают десятками поступать в больницы Карелии

Новости. Общество
09:40, 30 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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За сутки еще 34 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 34 человека попали с пневмонией в больницы. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4543 пациента, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 33 человека попали в клиники Карелии с внебольничной пневмонией.

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