Пациенты с пневмонией продолжают десятками поступать в больницы Карелии

За сутки еще 34 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 34 человека попали с пневмонией в больницы. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4543 пациента, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 33 человека попали в клиники Карелии с внебольничной пневмонией.