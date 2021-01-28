Более 4,5 тысяч больных пневмонией попали в больницы Карелии за время пандемии

Общее число госпитализированных с внебольничной пневмонией достигло 4509.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 33 человека попали в клиники Карелии с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом госпитализированы 4509 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее пневмония стала причиной госпитализации 27 человек в Карелии.