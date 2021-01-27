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Пневмония стала причиной госпитализации 27 человек в Карелии

Новости. Общество
09:23, 28 Января 2021
фото: © AP Photo/Vincent Yu
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Оперштаб республиканского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что 27 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

По данным на 28 января, с внебольничной пневмонией госпитализированы 27 пациентов за сутки.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4476 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии.

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