Пневмония стала причиной госпитализации 27 человек в Карелии

Оперштаб республиканского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что 27 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

По данным на 28 января, с внебольничной пневмонией госпитализированы 27 пациентов за сутки.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4476 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии.