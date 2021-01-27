Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии

Число смертей от COVID-19 в республике увеличилось до 222.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась 87-летняя жительница поселка Рагнукса, в Сегежской ЦРБ - 71-летний житель поселка Надвоицы, в Медвежьегорской ЦРБ – 69-летняя жительница Медвежьегорска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сегодня сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от ковида умерли 222 жителя республики.

За сутки инфекция выявлена у 239 человек. Всего инфицированных в республике – 35417.

Сутками ранее два человека скончались после заражения COVID-19.