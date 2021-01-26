Два человека скончались после заражения COVID-19 за минувшие сутки

Оперштаб Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил о двух летальных исходах от COVID-19 за минувшие сутки.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Суоярви 1960 года рождения и жительница Петрозаводска 1939 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперштаб.

По официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 219 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус обнаружен у 240 человек за минувшие сутки.