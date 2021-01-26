В Карелии коронавирус обнаружен у 240 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о заражении ковидом 240 человек за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 240 человек, сообщает оперштаб. Из этого числа заболевших – 220 человек, из них 39 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 250 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5650,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2560,1 случая, по Северо-Западу – 4454,4.