Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки 29 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, в больницы попали уже 2813 пациентов с пневмонией, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 33 человека за сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.