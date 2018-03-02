Павел Сандберг: Не продлив со мной контракт, мэрия Петрозаводска поступила несправедливо

Бывший директор МУП ПЭС Павел Сандберг, с которым мэрия Петрозаводска не стала продлевать контракт после скандала с финансовыми нарушениями на предприятии, заявил, что ему не стыдно за свою работу.

По информации Павла Сандберга, за время его работы руководителем МУП "Петрозаводские энергетические системы", предприятие перевыполнило производственный план за 2016 год в девять раз и принесло городу 19, 5 миллиона рублей дохода. В следующем, 2017 году план был перевыполнен более чем в десять раз. В то время как доход остальных восьми городских МУПов в 2016 году составил менее миллиона рублей (данные за 2017 год станут известны в апреле).

Поэтому, подчеркнул Сандберг в разговоре с журналистом деловой интернет-газеты "Вести Карелии", он не согласен с предъявленными ему со стороны администрации Петрозаводского округа претензиями.

"Мне не стыдно за свою работу, - сказал Сандберг. - На посту директора МУП ПЭС я приносил городу только пользу. Не случайно городская администрация ежемесячно выплачивала мне премии за успешное выполнение всех финансово-экономических показателей. Поэтому считаю, что, не продлив со мной контракт, администрация поступила несправедливо".

При этом Сандберг не исключил, что его захотели убрать с должности директора МУП ПЭС по чьему-то заказу.

"Но кому я перешел дорогу – не понимаю", - заявил он.

Издание также выяснило, что прокуратура Петрозаводска отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Павла Сандберга, и теперь бывшему директору снова грозит уголовное преследование.

Кроме того, "Вестям Карелии" удалось узнать об очень любопытном факте, о котором прежде не сообщалось в СМИ.

Вот здесь – все подробности.