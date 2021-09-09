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Павел Стальцов – кандидат в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия седьмого созыва

Новости. Общество
16:08, 15 Сентября 2021

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Павел Стальцов  идет на выборы депутата ЗС РК 7 созыва по  Кемскому и Лоухскому районам.

Павел Стальцов  родился 18 января 1984 в городе Кемь. В 1999 поступил в Петрозаводский автотранспортный техникум, специальность — строительство автомобильных дорог и аэродромов.

Завершив учебу в техникуме, в 2003 поступил в Петрозаводский государственный университет на лесоинженерный факультет. В настоящее время Павел является студентом второго курса Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

с 2017 года работает в ООО «Евро Модуль» в должности мастера-механика.

Своими первостепенными задачами Павел считает:

1) Установить контроль над целевым и эффективным использованием бюджетных средств, имущества, земель;

2) Решить вопрос качественного строительства, ремонта и содержания дорог;

3) Решить вопрос водоснабжения в населенных пунктах.

«Я иду на выборы, чтобы своим личным трудом, при вашей поддержке, отстаивать и защищать наше право на лучшую жизнь, добиваться, чтобы каждый закон работал», — говорит Стальцов.

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 15.09.2021. Тираж 1 экз.

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