Пенсия начислена не в том размере: работодатель не представил сведения о работе жителя Карелии в условиях Крайнего Севера

Прокуратура Беломорского района помогает местному жителю досрочно получить страховую пенсию по старости.

Прокуратура Беломорского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения законодательства о пенсионном обеспечении.

Как рассказали в надзорном ведомстве, было установлено, что мужчина с 2002 по 2012 год работал сварщиком на четырех ныне не действующих предприятиях промышленного производства на территории Беломорского района.

Поскольку работодатели представили в пенсионный фонд сведения без указания кода территориальных условий, этот период не вошел в стаж работы гражданина на Крайнем Севере, что фактически лишило его права на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации включить вышеуказанный период в стаж работы гражданина в районах Крайнего Севера.

Исковое заявление находится на рассмотрении.