Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
17:40, 04 Марта 2019
фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Пенсионер совершил серию краж из дачного кооператива в Карелии

Загрузка...

Мужчина добрался до местечка Лососиное на лыжах, а краденое вывозил на тачке, сообщили в МВД Карелии.

В нескольких километрах от города сотрудники полиции остановили 60-летнего мужчину с тачкой, который двигался в сторону города. Его история о происхождении груза и цели похода вызвали подозрения у правоохранителей. В ходе дальнейшей проверки они подтвердились.

По версии следствия, петрозаводчанин добрался до местечка Лососинное на лыжах, проник в один из домов и несколько дней ночевал там. Днем подозреваемый путем взлома входных дверей или разбития оконных стекол проникал в дома дачного кооператива и совершал хищения имущества: триммеры, наборы инструментов, электродрель, пылесос, телевизор, самовар, продукты питания, а также всё, что показалось ценным.

Затем гражданин аккуратно упаковал все похищенное, загрузил на большую тачку и пошёл пешком в сторону Петрозаводска, чтобы сбыть. Однако его планам помещали полицейские.

Ущерб от действий фигуранта превысил 50 тысяч рублей. Ранее данный гражданин был судим за аналогичные преступления.

На мужчину завели уголовные дела. Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
25.02.2019, 10:43
Чичин во взятках не признается
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
25.02.2019, 13:30
Трофеи вместо дорог и школ

Аналитика

01.03.2019 12:44
Политкухня
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 3
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2019 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
Новое
Сегодня 16:26
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»