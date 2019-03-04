Пенсионер совершил серию краж из дачного кооператива в Карелии

Мужчина добрался до местечка Лососиное на лыжах, а краденое вывозил на тачке, сообщили в МВД Карелии.

В нескольких километрах от города сотрудники полиции остановили 60-летнего мужчину с тачкой, который двигался в сторону города. Его история о происхождении груза и цели похода вызвали подозрения у правоохранителей. В ходе дальнейшей проверки они подтвердились.

По версии следствия, петрозаводчанин добрался до местечка Лососинное на лыжах, проник в один из домов и несколько дней ночевал там. Днем подозреваемый путем взлома входных дверей или разбития оконных стекол проникал в дома дачного кооператива и совершал хищения имущества: триммеры, наборы инструментов, электродрель, пылесос, телевизор, самовар, продукты питания, а также всё, что показалось ценным.

Затем гражданин аккуратно упаковал все похищенное, загрузил на большую тачку и пошёл пешком в сторону Петрозаводска, чтобы сбыть. Однако его планам помещали полицейские.

Ущерб от действий фигуранта превысил 50 тысяч рублей. Ранее данный гражданин был судим за аналогичные преступления.

На мужчину завели уголовные дела. Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступления.