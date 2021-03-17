Пенсионер выпил и убил женщину в Петрозаводске

В Петрозаводске 65-летний рецидивист по пьяни зарезал знакомую, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства.

По версии следствия, обвиняемый, который ранее отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, 13 ноября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей знакомой, также жительнице Петрозаводска, несколько ударов ножом, вследствие чего она скончалась на месте происшествия.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.