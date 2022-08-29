Пенсионера поймали пьяным за рулем на дороге в Карелии

Сотрудники ДПС минувшей ночью остановили на дороге в поселке Кончезеро автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем автомобиля Hyundai находился петрозаводчанин 1958 года рождения.

Освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера показало уровень алкоголя 0,24 мг/л.

Водителю грозит на ближайшие 1,5-2 года лишиться водительских прав и заплатить крупный штраф. Решение примет суд.