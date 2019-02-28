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Новости. Общество
18:20, 28 Февраля 2019
фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Пенсионерам из деревень, приехавшим на компьютерные курсы в Петрозаводск, предоставят общежитие

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С этого года обучаться на компьютерных курсах в Петрозаводске смогут не только пенсионеры и предпенсионеры, проживающие в столице Карелии, но и жители районов республики, сообщили в управлении пенсионного фонда Карелии.

Как сообщила помощник управляющего Отделением ПФР по Республике Карелия Наталья Вартанова, у слушателей курсов из районов будет возможность проживать в период обучения в общежитии Петрозаводского кооперативного техникума Карелреспотребсоюза на льготных условиях.

Напомним, что с января этого года компьютерные курсы проводятся по более интенсивной программе, включающей 24 учебных часа. Занятия проводятся ежедневно в течение недели с понедельника по субботу по 4 академических часа.

Пенсионерам и предпенсионерам предстоит научиться создавать документы и папки, пользоваться интернетом и социальными сетями, узнать о возможностях сайта Госуслуг и Личного кабинета гражданина на сайте ПФР и т.д. Одно из занятий будет также посвящено информационной безопасности и защите компьютера от вредоносных программ.

С января обучение уже прошли около 200 пенсионеров и предпенсионеров. Занятия проводятся бесплатно. Новая группа приступает к обучению каждую неделю.

В этом году впервые на курсы компьютерной грамотности приглашаются не только пенсионеры и инвалиды, но и граждане предпенсионного возраста – это жители Карелии, которые выходят на пенсию через пять лет с учетом изменений в законодательстве, вступивших в силу с января этого года.

Напомним, подать заявление на обучение можно в Отделении ПФР (ул. Кирова, 23) или в клиентских службах УПФР.

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