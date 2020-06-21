Пенсионерка-инвалид едва не сгорела в Петрозаводске

Пожар мог вспыхнуть сегодня ночью в Соломенном.

Как сообщили в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное", сегодня в 1.20 в пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 12-ти квартирном деревянном жилом доме на улице Тимоскайнена, 3.

В первом подъезде была сильная задымленность. Пожарным в пришлось ночью поднимать людей и выводить их на улицу. В общей сложности было спасено три человека, среди которых – пенсионерка-инвалид.

Очаг возгорания находился в подъезде под досками. После вскрытия полов пожарные быстро справились с огнем и спасли дом.

Причина, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Петрозаводске огонь уничтожил гараж с "Москвичом".