Пенсионерка устроила дебош в кафе Олонца

Росгвардейцы пресекли грабеж и нарушения общественного порядка в Олонце, сообщает управление ведомства по Карелии.

В четверг в одном из магазинов Олонца сработала сигнализация. Мужчина взял с прилавка бутылку настойки и, не заплатив за неё, вышел, однако впоследствии гражданин выкинул бутылку и убежал. Сотрудники Росгвардии установили приметы подозреваемого и задержали его, после чего передали злоумышленника полицейским.

В тот же день в Олонце помощь росгвардейцев понадобилась работникам кафе, которым мешала выполнять свои обязанности 58-летняя женщина. Пенсионерка громко ругалась нецензурной бранью, не реагируя на замечания персонала и посетителей. Успокоить олончанку смогли только сотрудники вневедомственной охраны. Задержанная гражданка передана полицейским. Ей грозит административный штраф за нарушение общественного порядка.