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Пенсионерка в Карелии отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей, чтобы компенсировать траты на омолаживающий крем, который ей не помог

Новости. Происшествия
16:12, 10 Ноября 2020
фото: © shutterstock
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В Кондопожском районе пенсионерка дважды потратила деньги зря, сообщили в МВД Карелии.

В полицию 73-летнюю горожанку привел сын. Он сообщил, что его мать обманули и лишили крупной суммы.

Как выяснилось, некоторое время назад пожилая женщина приобретала через интернет средство по уходу за кожей. Заплатив почти 5 тысяч рублей, она надеялась получить положительный эффект от его использования, но чуда не произошло. Пенсионерка уже почти забыла об этой истории, однако в октябре на ее телефон поступил странный звонок.

Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил собеседнице, что той положена компенсация за приобретенный ранее некачественный продукт. По его словам, криминальным делом заинтересовались столичные органы, и она, в числе других граждан, признана потерпевшей стороной.

Далее оказалось, что получить выплату не так просто. Требовалось оплатить услуги юриста, адвоката, судебные издержки и другие необходимые операции. Женщина выполняла все требования и успела перевести на неизвестные счета 87500 рублей.

Родственник, который случайно узнал о происходящем, спас ее от дальнейших трат.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными, не попадаться на уловки мошенников и оберегать от преступных посягательств своих пожилых родственников.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-10 17:06:26
В погоне за идеалами красоты женщины прибегают к целому списку средств. В некоторых случаях, это вызывает восхищение окружающих, но бывает и такое, что на результаты женских стараний больно смотреть. Когда главный телехохмач Иван УРГАНТ пошутил по поводу «соловьиного помета», все удивились не только сверхбурной реакции ведущего Владимира СОЛОВЬЕВА, принявшего шпильку на свой счет. Но и тому, что «соловьиный помет» на самом деле очень даже полезная штука, которая высоко ценится в индустрии красоты. Главная его фишка - натуральный состав. Есть и другие субстанции, способные творить чудеса, если вы сможете переступить порог собственной брезгливости. Пиявки, слизь улиток, моча и экскременты коровы,змеинный яд, сперма, жуки паразиты, рвотная масса китов, крайная плоть младенцев, ванна с крокодилами. Как тяжело и опасно быть женщиной. :)
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