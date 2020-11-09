Пенсионерка в Карелии отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей, чтобы компенсировать траты на омолаживающий крем, который ей не помог

В Кондопожском районе пенсионерка дважды потратила деньги зря, сообщили в МВД Карелии.

В полицию 73-летнюю горожанку привел сын. Он сообщил, что его мать обманули и лишили крупной суммы.

Как выяснилось, некоторое время назад пожилая женщина приобретала через интернет средство по уходу за кожей. Заплатив почти 5 тысяч рублей, она надеялась получить положительный эффект от его использования, но чуда не произошло. Пенсионерка уже почти забыла об этой истории, однако в октябре на ее телефон поступил странный звонок.

Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил собеседнице, что той положена компенсация за приобретенный ранее некачественный продукт. По его словам, криминальным делом заинтересовались столичные органы, и она, в числе других граждан, признана потерпевшей стороной.

Далее оказалось, что получить выплату не так просто. Требовалось оплатить услуги юриста, адвоката, судебные издержки и другие необходимые операции. Женщина выполняла все требования и успела перевести на неизвестные счета 87500 рублей.

Родственник, который случайно узнал о происходящем, спас ее от дальнейших трат.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными, не попадаться на уловки мошенников и оберегать от преступных посягательств своих пожилых родственников.