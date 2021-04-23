Пенсионерка в Петрозаводске 30 раз пополнила счет мошенников

В общем итоге петрозаводчанка отдала аферистам 743 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе 65-летняя петрозаводчанка ответила на телефонный звонок, поступивший с незнакомого номера.

Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги. Он посоветовал незамедлительно отправиться к ближайшему банкомату и перевести все имеющиеся на карте накопления на определенные номера телефонов 443 тысячи рублей. Женщина произвела около 30 операций.

Спустя несколько дней на телефон петрозаводчанки поступил новый звонок якобы от работника службы безопасности финансового учреждения. На этот раз оказалось, что на ее имя пытаются оформить кредит на сумму 310 тысяч рублей. Чтобы избежать неприятностей, требовалось выполнить «зеркальную операцию»: оформить кредит самой, обналичить средства и тут же его погасить, перечислив деньги на определенные номера телефонов. Женщина отправилась в отделение банка, выполнила все условия и только после этого осознала, что стала жертвой обмана.

В общем итоге она потеряла 743 тысячи рублей.

В настоящее время по заявлению горожанки полицией проводится проверка, будет принято процессуальное решение.