Пенсионерка в Петрозаводске вступила в интернет-переписку и лишилась 180 тысяч рублей

Аферисты похитили с банковских счетов петрозаводчанки более 180 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска поступило заявление от 53-летней горожанки. Она сообщила, что с её счетов была похищена крупная сумма денег.

Накануне женщина переписывалась в социальной сети с приятельницей и узнала, что ей, как пенсионерке, якобы положена выплата от государства в размере 13 тысяч рублей.

Собеседница предложила помощь в оформлении заявки и попросила предоставить реквизиты всех имеющихся в наличии банковских карт. Пенсионерка переслала все необходимые данные, в том числе – секретные коды, которые поступили на телефон. Сразу после этого с одного из её счетов было списано более 183 тысячи рублей, с другого - ещё 3 900 рублей. В дальнейшем выяснилось, что аккаунт знакомой взломан, ни о каких бонусах она не сообщала.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и напоминает: если вам в дистанционном формате предлагают получить выплаты, следует проявить максимальную бдительность и перепроверить информацию через официальные источники.