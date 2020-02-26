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Пенсионерки-волонтеры связали осьминожек для недоношенных детей в Карелии

Новости. Общество
17:20, 27 Февраля 2020
фото: © ОПФР по Карелии
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Волонтеры связали осьминожек для маленьких пациентов перинатального центра, рожденных раньше срока, сообщили в ОПФР по Карелии.

Пенсионерки связали для недоношенных малышей, находящихся в перинатальном центре, ярких осьминожек. Использование вязаных игрушек для младенцев, рожденных раньше срока и находящихся в кювезах, вошло в мировую практику несколько лет назад.



Малыши, принимая вязаные жгутики за пуповину, крепко сжимают их в ручках и успокаиваются. А значит, перестают выдергивать зонды и системы дыхания, благодаря которым осуществляется уход и лечение в боксах для недоношенных детей. Кроме того, врачи отмечают, что позитивно на маленьких пациентов действует и яркий цвет игрушек.

В планах связать для малышей шапочки и носочки.

Напомним, более 300 детей родились в Карелии с помощью ЭКО.

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