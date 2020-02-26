Пенсионерки-волонтеры связали осьминожек для недоношенных детей в Карелии

Волонтеры связали осьминожек для маленьких пациентов перинатального центра, рожденных раньше срока, сообщили в ОПФР по Карелии.

Пенсионерки связали для недоношенных малышей, находящихся в перинатальном центре, ярких осьминожек. Использование вязаных игрушек для младенцев, рожденных раньше срока и находящихся в кювезах, вошло в мировую практику несколько лет назад.





Малыши, принимая вязаные жгутики за пуповину, крепко сжимают их в ручках и успокаиваются. А значит, перестают выдергивать зонды и системы дыхания, благодаря которым осуществляется уход и лечение в боксах для недоношенных детей. Кроме того, врачи отмечают, что позитивно на маленьких пациентов действует и яркий цвет игрушек.

В планах связать для малышей шапочки и носочки.

Напомним, более 300 детей родились в Карелии с помощью ЭКО.