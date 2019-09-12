Пенсионерку поймали на краже в магазине Медвежьегорска

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали 62-летнюю женщину, пытавшуюся вынести продукты из магазина Медвежьегорска, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Сотрудники вневедомственной охраны ежедневно пресекают попытки выноса или хищения товара из торговых заведений.
Иногда действия одного нарушителя приносят магазину серьёзный ущерб, но и мелкие хищения – до ста рублей – складываются в немалые суммы.
В Петрозаводске 11 сентября утром сработала тревожная сигнализация в крупном гипермаркете. Вневедомственная охрана задержала 38-летнюю гражданку, которая похитила товар на сумму 2,5 тыс. рублей. Немногим меньше составил ущерб в сетевом магазине Медвежьегорска, где задержана 62-летняя женщина.
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