Пенсионеры Петрозаводска получат право бесплатного проезда на один день

Первого октября будет доступен бесплатный проезд для пассажиров старшего поколения в троллейбусах и некоторых автобусах Петрозаводска.

Как информирует сайт администрации карельской столицы, первого октября в городе на всех троллейбусных маршрутах будет доступен бесплатный проезд для пассажиров старше 60 лет. Акция приурочена к Международному дню пожилого человека.

Бесплатный проезд на троллейбусах будет предоставлен при предъявлении документа, подтверждающего достижение указанного возраста.

На автобусных маршрутах № 9 и № 26 для ветеранов труда стоимость проезда будет уменьшена в половину. Для подтверждения права на льготу необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение.

Бесплатный проезд ожидает пассажиров старше 65 лет при предъявлении пенсионного удостоверения на маршрутах № 3, №20 и №25. Остальные автоперевозчики предоставят бесплатную услугу всем пожилым гражданам старше 60 лет по любому документу, подтверждающему достижение указанного возраста, передает пресс-центр мэрии Петрозаводска.