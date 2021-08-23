Пенсионный фонд хочет изменить порядок назначения пенсий по старости

Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил порядок назначения страховой пенсии по старости автоматически.

Это следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в проекте.

Согласно документу, страховая пенсия по старости в автоматическом режиме может быть назначена гражданам РФ, которые обратились с заявлением о назначении пенсии через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Согласно документу, автоматически страховую пенсию будут назначать гражданам, достигшим соответствующего возраста, со стажем не менее 15 лет и индивидуальным пенсионным коэффициентом не менее 30. Также будущие пенсионеры не должны работать за границей.