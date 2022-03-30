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Пенсионный фонд Карелии дал разъяснения о приеме заявлений на новые детские пособия с 1 мая

Новости. Общество
14:32, 06 Апреля 2022
фото: © www.grozny-inform.ru

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии подготовило разъяснения о порядке приема с 1 мая заявлений на новые пособия семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Выплаты будут назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.  По данным Карелиястата, эта сумма составляет 15104 рубля. От дохода зависит и размер пособий, который может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка (14651 рубль в Карелии).

«Базовый размер выплаты — 50%, в среднем по стране, это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — пояснили в Пенсионном фонде.

Назначать пособие начнут с 1 апреля. Семьи получат сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

 

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