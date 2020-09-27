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Пенсионный фонд Карелии проведет горячую линию для самозанятых

Новости. Общество
17:40, 28 Сентября 2020
фото: © Пенсионный фонд РФ Республики Карелия
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Специалисты фонда ответят на вопросы, касающиеся выхода на пенсию самозанятых граждан.

Во вторник, 29 сентября, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится телефонная "горячая линия" по вопросам формирования пенсионных прав у самозанятых.

На вопросы жителей Петрозаводска и республики ответит начальник отдела организации взаимодействия со страхователями Людмила Валерьевна Зайцева

"Горячая линия" будет работать 29 сентября с 11.00 до 13.00. Телефон в Петрозаводске:   (814-2) 79-55-00.

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