Пенсионный фонд ответит на вопросы жителей Карелии про маткапитал

Сотрудники Пенсионного фонда проведут горячую линию по вопросам получения материнского капитала.

Во вторник, 19 января, отделение Пенсионного фонда России по Карелии проводит телефонную горячую линию по вопросам материнского (семейного) капитала. Об это информирует пресс-служба регионального отделения ПФР.

Жители Карелии могут обращаться на горячую линию с 11.00 до 13.00 по телефону в (814-2) 79-55-00.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд в Карелии ввел новый телефонный номер для бесплатных консультаций.